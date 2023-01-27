2 bin 544 şişe sahte içki ile 400 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde sahte içki ve gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin Alanya ilçesinde turizm otellerine gönderildiği tespit edilen bir kamyonda ve Konyaaltı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa bir kamyonette yaptıkları aramalarda, 2 bin 544 şişe sahte içki, 10 bin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 400 kilo gümrük kaçağı sigara tütünü ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.