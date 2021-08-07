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19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 07.08.2021, 13:56
19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde sahile serinlemek için giden Özgür Candoruk (19), denizde boğulma tehlikesi yaşadı. Bunun üzerine durumu fark eden vatandaşlar gencin yardımına koştu. Suyun içinden kıyıya çıkartılan Candoruk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi Antalya Adli Tıp kurumuna sevk edildi.

Candoruk’un Kadriye Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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