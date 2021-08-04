banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Otomotiv satışları temmuz ayında yüzde 45 düştü
Otomotiv satışları temmuz ayında yüzde 45 düştü
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!
RTÜK’ten medyaya orman yangını uyarısı!
RTÜK’ten medyaya orman yangını uyarısı!

18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Osmaniye’de hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Asayiş 04.08.2021, 08:33
18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Osmaniye’de hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsın merkez ilçede olduğunu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
28°
açık