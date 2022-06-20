17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya’da yakalandı

Antalya’da 7 dosyadan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında M.A.Ü.’nün yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda toplam 7 dosyadan fuhuşa teşvik, yaptırmak, aracılık veya yer sağlamak suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.