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17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya’da yakalandı

Antalya’da 7 dosyadan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 20.06.2022, 18:39
17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya’da yakalandı

Antalya’da 7 dosyadan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında M.A.Ü.’nün yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda toplam 7 dosyadan fuhuşa teşvik, yaptırmak, aracılık veya yer sağlamak suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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