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17 yaşındaki genç kanyonda boğularak hayatını kaybetti

KASTAMONU’DA ERSİZLERDERE KANYONUNDA SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİREN 17 YAŞINDAKİ GENÇ, BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 28.09.2020, 10:09
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17 yaşındaki genç kanyonda boğularak hayatını kaybetti

Kastamonu’da Ersizlerdere Kanyonunda serinlemek için suya giren 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından milli park olarak ilan edilen Küre ilçesinde bulunan Ersizlendere Kanyonuna arkadaşlarıyla serinlemek için giden 17 yaşındaki Mertcan Doğan, kanyonda girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Küre İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Mertcan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan’ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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