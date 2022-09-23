17 ilde 18 olaydan aranan suç makinesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 ilde 18 olaydan aranan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Ertuğrulgazi Mahallesi’nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından İstanbul, Antalya, Balıkesir, Trabzon, Aydın, Konya, Mersin başta olmak üzere 17 farklı ilin adli makamlarınca 18 adet yakalama emri ile aranan E.B. yakalandı. E.B.’nin incelemelerinde ayrıca hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından E.B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.