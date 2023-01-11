16 yıllık cinayette mütalaa verildi

Kocaeli’de 16 yıl önce kaybolan Mahmut Şahin’in cinayete kurban gittiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması görüldü. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, Mahmut Şahin’i öldüren 2 sanığın "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 15 Mayıs 2007 tarihinde Mahmut Şahin, 30 Kasım 2007 tarihinde ise arkadaşı Nihat Şahin kayboldu. İki arkadaş, o dönem polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara rağmen bulunamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Şahin ile Nihat Şahin’in dosyalarını 14 yıl sonra tekrar açtı ve iki arkadaşın cinayete kurban gittiğini belirledi.

Polis ekipleri 2021 yılının şubat ayında Serdar Topçu, Ferhat S., Yusuf Ziya Bayrak ve Abdürrahim Y. isimli şüphelilerin olaya karıştığını belirledi. Şüphelilerden Ferhat S.’nin yurt dışında, Yusuf Ziya Bayrak’ın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, Serdar Topçu ve Abdürrahim Y.’yi gözaltına alındı.

Nihat Şahin olayında karar açıklanmıştı

Ekipler tarafından Nihat Şahin’in cesedine ulaşılırken, Mahmut Şahin’in cesedine ulaşılamadı. Nihat Şahin’i öldürdüğünü itiraf eden Serdar Topçu’nun 15 Eylül 2022 tarihinde "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl, maktule karşı işlediği "Hırsızlık" suçundan da 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Yusuf Ziya Bayrak ise "Delilleri yok etme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tasarlayarak kasten öldürme suçundan mütalaa verildi

Nihat Şahin’in öldürülmesine yönelik açılan dava karara bağlandı ancak Mahmut Şahin ile ilgili duruşma görülmeye devam etti. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serdar Topçu ve taraf avukatları katıldı. Suçsuz olduğunu söyleyen sanık Serdar Topçu, Mahmut Şahin’i tanımadığını söyleyerek, beraatini istedi.

Mütalaa verildi

Sanığın savunmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Mütalaada, firari sanık Ferhat S.’nin ve tutuklu sanık Serdar Topçu’nun Mahmut Şahin ile tartıştıkları, aralarında yaşanan küfür sonrasında Şahin’i öldürdükleri ve cesedini taksiye alarak, ormanlık alana gömdükleri belirtildi. Bu sebeple savcı, Serdar Topçu ve Ferhat S.’nin "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına, taksici Abdürrahim Y.’nin ise "delilleri yok etme" ve "yalan tanıklıktan" cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Topçu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.