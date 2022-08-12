16 yıllık cinayete 2 tutuklama

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir tekstil firmasında çalışan muhasebe görevlisinin 16 yıl önce öldürülmesi olayına ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

2006 yılında İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında muhasebeci olarak görev yapan Bülent Demir (30) ile çalışanların maaşlarının tutulduğu çelik kasa ortadan kayboldu. Yapılan araştırmaların ardından Bülent Demir’in cesedi Gebze Köseler köyünde ormanlık alanda boğazı kesik halde bulundu. Çalınan çelik kasa ise Sakarya’da açılmış ve içerisindeki 80 bin TL çalınmış halde bulundu.

16 yıl sonra dosya yeniden açıldı

Faili meçhul cinayetin ardından dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden açıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın yaşandığı gece tekstil firmasında bekçi olarak çalışan M.M’yi gözaltına alarak çapraz sorguya aldı. M.M., sorgusunda o geceki hırsızlık ve cinayeti Murat Dayanç ve A.B.E. ile beraber işlediğini itiraf etti. Çelik kasayı açmak için de M.Ö. ve M.K.Ö. isimli iki şahsın kendilerini yardımcı olduğunu belirtti. Kasayı çalarken Bülent Demir’in de kendilerini gördüğü için öldürdüklerini ve cesedi ormanlık alana attıklarını tek tek anlattı.

Zanlılardan birisi de cinayete kurban gitmiş

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2014 yılında ortadan kaybolan zanlılardan Murat Dayanç’ın da cinayete kurban gittiğini belirledi. M.M., Murat Dayanç’ı, hırsızlığı ve cinayeti beraber işledikleri arkadaşlarının öldürüldüğünü itiraf etti. Aralarında para yüzünden çıkan tartışma neticesinde öldürülen Murat Dayanç’ın cesedinin Kurtköy’de ormanlık alanda olduğu belirlendi.

Sorgulamada Tekin Uğurlu cinayeti de ortaya çıktı

Öte yandan, yapılan sorgulamada M.M., Bülent Demir ve Murat Dayanç cinayetinden bağımsız olarak 2018 yılında Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Üyesi Tekin Uğurlu’yu da, M.B. isimli bir şahsın 2018 yılında araç içerisinde öldürüp cesedini parçalayıp torbalar halinde İstanbul’da gömdüğünü anlattı. M.M.’nin belirttiği noktada arama yapan polis, cesedin parçalarına ulaştı. M.M., İstanbul’da tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B.E., M.Ö., ve M.K.Ö ise bugün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede yapılan işlemler neticesinde ise A.B.E. ve M.Ö. tutuklanırken, M.K.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.