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15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

15 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE CEZA YAĞDI

Asayiş 12.10.2020, 12:13
15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Bilecik’te trafik kurallarına uygun kullanmayan ve plakayı okunmayacak şekilde kapatan 15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.

Alınan bilgiye göre, Polat İ.D. yönetimindeki 11 AJ 655 plaklı motosiklet Bilecik merkez Abdülhamit Han Bulvarı Şeyh Edebali Kültü ve Kongre Merkezi önündeki kırmızı ışıklarda beklemeden geçerek sanayi rampası istikametine doğru ilerledi. Polis ekiplerinin gözünden kaçmayan motosiklet sürücüsü Hürriyet Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. 15 yaşında olduğu öğrenilen şahsa, "Kırmızı ışık kurallarına uymamak", "Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapma" ve "Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmaktan" toplamda 3 bin 266 TL para cezası uygulandı.

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