15 yaşındaki çocuk silahla annesini öldürdü, 3 komşusunu yaraladı

Eskişehir’de yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açan 15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü, 3 komşusunu da yaraladı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasıyla birlikte Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Mahallesi’nde yaşayan İ.A. (15), annesinin yanına geldi. Anne oğul arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle annesi Serap Bor’a ateş etti. O esnada evde bulunan ve olaya tepki gösteren komşulara da ateş eden İ.A., evin kapısının önündeki arabaya binerek hızla kaçtı.

Çevredeki diğer komşular tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Serap Bor’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

1 komşu ağır yaralandı

Olayın olduğu esnada evde bulunan komşuların tepkisiyle karşılaşan İ.A., onlara da ateş açtı. Saçmaların hedefi olan komşular Ayşe A. (60), Döndü Ç. (61) ve Türkan Ç. (50) yaralandı. Boynundan yaralanan Ayşe A. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, göğsünden yaralanan Döndü Ç. ile omzundan yaralanan Türkan Ç. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alına yaralılardan 61 yaşındaki Döndü Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Annesi ile babası 1 yıl önce ayrılmış

Firari durumda olan ve ekipler tarafından geniş çaplı çalışmayla aranan İ.A.’nın annesi ile babasının yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan olayı duyarak evin önüne gelen Serap Bor’un yakınları fenalık geçirdi. Ayrıca Serap Bor’un küçük yaşta bir çocuğunun daha olduğu öğrenildi.