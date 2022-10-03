14 yaşındaki kızı kaçırdığı iddia edilen kadın ve 2 erkek tutuklandı

Sakarya’da ikamet eden 14 yaşındaki kızla birlikte Ağustos ayında kayıplara karışan 23 yaşındaki iki çocuk annesi ve berberindeki 2 erkek şahısla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, 14 yaşındaki S.A., internetten tanıştığı 2 çocuk annesi S.Ç. ile birlikte Ağustos ayında kayıplara karıştı. Kızlarından haber alamayan aile ise durumu ekiplere bildirdi. Ekipler harekete geçerken evinden ayrılan S.A. yaklaşık 10 gün sonra ailesini arayarak, “Ben iyiyim S.Ç. ile birlikteyim. S.Ç. bana annem gibi bakıyor ben çok memnunum” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kızlarını bulmak için seferber olan aile Müge Anlı’nın programına çıktı. Daha sonrasında gerçekleşen çalışma sonrasında ekipler kıza ulaşarak ailesine teslim ederken S.Ç.’yi ise gözaltına aldı. İşlemleri sonrasında S.Ç. serbest bırakılırken aile duruma tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri gözetiminde ek ifade veren 14 yaşındaki kız, S.Ç. tarafından alıkonulduğunu söyledi. Verilen ifade sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri harekete geçerek S.Ç. ve 2 erkek şahsı gözaltına aldı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 kişi, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu fuhşa teşvik etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.