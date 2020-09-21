13 gündür kayıp kadının cesedi, toprağa gömülü halde bulundu
ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE 13 GÜNDÜR KAYIP OLAN 2 ÇOCUK ANNESİ 30 YAŞINDAKİ KADININ CANSIZ BEDENİ, ISSIZ ORMANLIK ALANDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ VE ÜZERİ TAŞLA KAPLI ŞEKİLDE BULUNDU. ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLERİN, CESEDİ ORMANLIK ALAN İÇİNE 300 METRE TAŞIDIĞI ÖĞRENİLDİ.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 13 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki kadının cansız bedeni, ıssız ormanlık alanda toprağa gömülü ve üzeri taşla kaplı şekilde bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin, cesedi ormanlık alan içine 300 metre taşıdığı öğrenildi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten’i, komşusu V.Ü., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cumartesi günü Çelikten’in cesedini, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesedin üzerinde bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi.
Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi, yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ederken, kadını aracına alan V.Ü.’yü de arama çalışmalarına devam ediliyor.
Öte yandan, genç kadının cesedinin gömüldüğü ormanlık alan havadan drone ile görüntülendi.
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