13 bin 700 dolar çalan 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Zeytinburnu’nun farklı adreslerinde 2 yabancı uyruklu vatandaşı toplamda 13 bin 700 dolar dolandıran İran asıllı 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 17 Kasım 2022 tarihinde Zeytinburnu Ziyagökalp Mahallesi’nde 2 farklı adreste meydana geldi. İlk olayda sokak üzerinde Tacikistan uyruklu olan Ü.K.’nin sokakta 3 bin 700 doları çalındı. İkinci olay ise yine Zeytinburnu’nda Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Bu olayda da Ukrayna uyruklu olan H.A.’nın 10 bin doları çalındı. Durumun polise ihbar edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Kimliği tespit edilen, 4 adet de suç kaydı bulunan İran uyruklu Esmail B.(43) ve yine İran uyruklu olduğu bilinen Kıyamars P.K.(54) ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli, karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.