122 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 122 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar neticesinde 122 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri yapılmak üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na götürüldü. Uçağa bindirilen göçmenler ülkelerine gönderildi.