12 hırsızlığa karışıp 500 bin lira değerinde malzeme çalan hırsız tutuklandı

Adana’da 12 ayrı hırsızlık olayına karışıp yaklaşık 500 bin lira değerinde malzeme çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son bir ay içerisinde yaşanan hırsızlık ve kapkaç olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 4 evden 400 bin lira değerinde cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası ve para ile 6 motosiklet ve iki kadının cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan şüphelinin Mehmet Halil K. (22) olduğunu tespit etti.

Mehmet Halil K.’nin, 13 Eylül günü gittiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katındaki daireye penceresinden girdiği saptandı. Şüphelinin, Nurten Y.’nin evinin salonundaki cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve bin lirayı aldığı belirlendi. Tanınmamak için şapka takan Mehmet Halil K.’nin, çaldığı eşyalarla birlikte apartmandan çıktığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Adresi belirlenen şüpheli Mehmet Halil K., Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli Mehmet Halil K., hakkındaki suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Halil K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.