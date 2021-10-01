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12 dosyadan aranan suç makinesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 12 hırsızlık dosyasından aranan şahıs yakalandı.

Asayiş 01.10.2021, 12:46
12 dosyadan aranan suç makinesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 12 hırsızlık dosyasından aranan şahıs yakalandı.

Kayseri’de Yeni Sanayi ve Eski Sanayi’deki işyerlerinden ayrıca otolardan akülerin çalışması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Y.Y. olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda Y.Y. (30), yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Y.Y.’nin kentte meydana gelen 12 olayın şüphelisi olduğu belirlendi.

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