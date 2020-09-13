banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fenerbahçe, Tisserand'ı açıkladı
Fenerbahçe, Tisserand'ı açıkladı
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Josef De Souza bugün imza için geliyor!
Josef De Souza bugün imza için geliyor!
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Galatasaray sezona galibiyetle başladı

100 dönüm anız alev alev yandı

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA ANIZ VE ÇATAKLIK ALAN ALEV ALEV YANDI.

Asayiş 13.09.2020, 18:59
2
100 dönüm anız alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan yangında anız ve çataklık alan alev alev yandı.

Şahin Mahallesi ile Tekke Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenle anız ve çataklık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve TESKİ ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye, TESKİ ve maden ocağından çıkan kepçelerin yardımıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası 100 dönüm anızın yanı sıra çataklık alan küle döndü.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
İmsak 05:09
Güneş 06:36
Öğle 13:05
İkindi 16:37
Akşam 19:24
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Altınordu 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Adanaspor 1 3
5. Ankara Keçiörengücü 1 3
6. Ankaraspor 1 3
7. Altay 1 1
8. Samsunspor 1 1
9. Akhisar Bld.Spor 0 0
10. Balıkesirspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Tuzlaspor 0 0
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. Eskişehirspor 1 0
16. İstanbulspor 1 0
17. Bursaspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Granada 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Real Betis 1 3
4. Huesca 1 1
5. Real Sociedad 1 1
6. Real Valladolid 1 1
7. Villarreal 1 1
8. Celta de Vigo 1 1
9. Eibar 1 1
10. Atletico Madrid 0 0
11. Barcelona 0 0
12. Elche 0 0
13. Getafe 0 0
14. Levante 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Valencia 0 0
18. Deportivo Alaves 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0