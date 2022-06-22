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10 yıl hapis cezasıyla aranan firari sanık, jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Kocaeli’nde adam öldürme suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan sanık, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 22.06.2022, 18:05
10 yıl hapis cezasıyla aranan firari sanık, jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Kocaeli’nde adam öldürme suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan sanık, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılında “Adam öldürme” suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan D.D. (54) saklandığı adreste jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Sanık, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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