10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun olay yerinde parçalanmış kıyafetleri bulundu

Ankara’da okul sonrası eve dönerken 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun kıyafetleri olay yerinde parçalanmış şekilde bulundu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca (12), okuldan çıkarak evine doğru gitmeye başladı. Koca, yolda önüne çıkan 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ayşe ve Serdar Koca çifti çocuklarının eve gelmemesinden şüphelenerek aramaya başladı. Amcası Ali Osman Koca, okul yolunda aradığı Enes’i sokak köpeklerinin arasında kanlar içerisinde yüzüstü yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumunun ağırlaşması üzerine çocuk, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Vücudunun pek çok yerinde köpek ısırıklarıyla ağır yaralanan Enes Koca, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Enes Koca’nın köpekler tarafından saldırıya uğradığı yerde parçalanmış kıyafetleri bulundu. İç çamaşırları, okul kıyafeti ve çorabı yırtık şekilde duruyordu. Bölgede yoğun fırtına ve dolu olmasına rağmen dağılmayan kıyafetler, olayın büyüklüğünü gözler önüne seriyordu. Olay hakkında bilgiler veren Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çağlar, Koca’nın her zaman okuldan eve gittiği yolu olayın yaşandığı gün kullanmadığını, kestirme yoldan gittiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Çocuk Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitimine devam ediyor. Merkez Mahallesinde oturuyor. Giderken sürekli kullandığı cadde yerine, eve kestirme olduğu için boş araziden gitmek istemiş. Orada da 7-8 tane köpek önüne geçmiş. Çocuğa saldırmışlar, kimsenin haberi olmamış. Oradan birilerinin ihbar etmesi üzerine emniyet bilgi almış. Emniyet, çocuğu hastaneye götürmüş. Çocuğu Şehir Hastanesine kaldırdılar. Oradan yoğun bakıma aldılar. Bir tane daha olay oldu bizim mahallemizde. Genç bir çocuktu, o da 12 yaşındaydı. Okula giderken ona da 8 tane köpek saldırmış. Onlar da şu anda hastanede tedaviye devam edip, sürekli gidip geliyorlar.”

Son olarak çocuğun ailesi ise köpeklerin sokaklardan alınıp barınağa konmasını isteyerek, bu duruma engel olan hayvanseverlere ise tepki gösterdi.