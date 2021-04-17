banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu
Kılıçdaroğlu'nun 'Patates' videosu gündeme oturdu!
Kılıçdaroğlu'nun 'Patates' videosu gündeme oturdu!
Kartala Ankaragücü freni
Kartala Ankaragücü freni

10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı

Adana’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 10 kilometre kaçtıktan sonra aracını tarla içerisinde bırakıp saklandığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Asayiş 17.04.2021, 05:16
1
10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı

Adana’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 10 kilometre kaçtıktan sonra aracını tarla içerisinde bırakıp saklandığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 01 SN 007 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü İsa B., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Sürücü İsa B., Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde tarlaya girerek daha fazla polisten kaçamayacağını anlayınca aracını terk etti. Girdiği tarla içerisinde saklanan İsa B., Seyhan Devriye Ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Yakalanan İsa B.’nin sokağa çıkma yasağını ihlalden ve alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi. Alkometreyi üflemeyen İsa B’nin alkol testi olmadığı için ehliyetine el konulurken sokağa çıkma yasağından da para cezası kesildi.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
11°
parçalı bulutlu