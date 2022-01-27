banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Hamsi geri geldi, balıkçılar neşelendi
Hamsi geri geldi, balıkçılar neşelendi
Kuzey Kore'de kıtlık!
Kuzey Kore'de kıtlık!
Fenerbahçe’de 4 futbolcu korona virüse yakalandı
Fenerbahçe’de 4 futbolcu korona virüse yakalandı

1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti

Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde, esnaf iş yerine bir ayda 4 kez giren hırsızlardan dert yandı. Hırsızın iş yerinin önündeki motosikleti çalabilmek için defalarca gidip geldiği ve sonunda aracı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Şinasi Taşdemir, hırsızın resmen işyerlerine dadandığını 2-3 gün içinde yine beklediklerini kaydetti.

Asayiş 27.01.2022, 08:51
1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti

Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde, esnaf iş yerine bir ayda 4 kez giren hırsızlardan dert yandı. Hırsızın iş yerinin önündeki motosikleti çalabilmek için defalarca gidip geldiği ve sonunda aracı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Şinasi Taşdemir, hırsızın resmen işyerlerine dadandığını 2-3 gün içinde yine beklediklerini kaydetti.

Antalya’nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Kaleiçi esnafı, bir kaç aydır yaşanan hırsızlık olaylarından dert yanıyor. Esnaf ve vatandaşlar Kaleiçi’nde güvenlik zaafiyetinin yaşandığını belirterek, yetkililerden destek istedi.

Kaleiçi’nde pansiyon işleten Şinasi Taşdemir’in iş yerinde 1 ayda 4 kez hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar 3 kez gece yarısı bir kez de gündüz geldi. Hırsızlar bu süre zarfında, Ipad, 2 motosiklet ve cep telefonları ile bir miktar para çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan ilk görüntüde hırsızın içeri girdiği ve resepsiyon bölümünde etrafı karıştırdığı anlar yansıdı.

Bir diğer görüntüde sabah saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı ise pes dedirtti. Kapüşonlu hırsızın, iş yeri önünde sokakta park halindeki motosikleti çalmak için büyük çaba sarfetti. Hırsız gözüne kestirdiği motosikleti çalmak için, bir kaç kez iş yeri önünden gidip geldi. Hırsız, sonunda direksiyon kilidini kırdığı motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

"Şimdi yatmak yok"

Bir ayda dört kez iş yerine hırsız giren Şinasi Taşdemir, çalınan mallardan ziyade hırsızların pişkinliği karşısında hayrete düştüklerini söyledi.

Hırsızların ne güvenlik kamerası ne kapı kilidi dinlemediğini belirten Taşdemir, “ Pansiyona güvenlik koy, gececi personel koy yine de herkes tedirgin. Hırsızlar çok rahat geliyorlar. Bir ay içinde ıpad, motosikletler, telefonlarımız gitti. Polisler gerekeni yapıyor ama bu kadar hırsızlık olayının daha arttığını görmedim. Önceden iş olmayınca kapıları kapatın personele ‘uyuyun’ derdik. Şimdi asla yatmak yok, hem güvenlik hem işletmecilik yapıyoruz” dedi.

"Yine gelir diye bekliyoruz"

Hırsızsın resmen iş yerlerine dadandığını anlatan Taşdemir, “Sadece bize mi geliyor acaba diye düşünüyoruz. Ama arkadaşlarımızın iş yerine de aynısı olmuş. Bir ayda 4 kere gelince, herhalde bir kaç gün gelmez diyoruz. Ama yine tedirginlikle bekliyoruz. 2 gündür rahatsız, gelmedi. Bugün yarın yine gelir diye bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Çok rahat bir hırsız"

Gündüz gerçekleşen motosiklet hırsızlığına inanamadığını kaydeden Şinasi Taşdemir, “Hırsız, sokakta motosikletin etrafından kaç gere gidip geliyor, aküsü var mı diye bakıyor, kameraya bakıyor. Birkaç kere sokaktan gidip gelip sonrada motosikleti alıp gidiyor. Bu kadar rahat olması bizi tedirgin ediyor, hırsızın bu kadarda arsız olması enteresan yani. Telefonlarımız yattığımız yerin başucundan alındı. Uyansak karşı karşıya kalabiliriz. İyi tarafı bu. Kaleiçi’ne daha fazla güvenlik istiyoruz. Yaşanan olaylarda polisimiz gerekeni yapıyor ama önemli olan olay yaşanmadan güvenlik almak. Gece yarısı sokakta gezenlerin hepsi kalacak yer ve saldıracak bir kili arıyor” diye konuştu.

"Bisikleti çalındı"

Kaleiçi esnaflarından Bekir Çolak, akşamları yaşanan olay ve güvenlik zafiyetinden der yandı.

Kaleiçi’nin gündüz günlük güneşlik olduğunun altını çizen Çolak, “Ama hava karardıktan sonra, bilhassa gece yarısı sıkıntılı tipler ortaya çıkıyor. Bu durumdan hem esnaf hem vatandaşlar rahatsız. Bir çok esnaf olan olayları polise bildirilmiyor. Benimde bisikletim çalındı, komşumun motosikleti iş yeri önünden malzemeleri çalındı. Gece yarısından sonra burada Kaleiçi güvenlik sıfır. Emniyetten destek istiyoruz, polisler olay bildirildiği zaman canla başka çalışıyorlar ama yetersiz kalınıyor” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11