Patpat kazasında yaralandı, ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edildi

Artvin’de patpat kazasında yaralanan şahıs ambulans helikopter ile Erzurum’a götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza Artvin’in Yusufeli İlçesi Balcılı Köyünde meydana geldi. Yaşar Suluçay isimli vatandaş, patpat aracıyla kaza yaptı. Aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan Suluçay, Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü 112 acil servise ait ambulans helikopter ile Erzurum’a sevk edildi. Durumun iyi olduğu öğrenilen yaralı Yaşar Suluçay’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.