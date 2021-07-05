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Dağcılar 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlara Türk bayrağı astı

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar 3 gün süren yolculuğun ardından Türkiye’nin dördüncü yüksek zirvesine sahip Kaçkarlar’a çıkmayı başardılar.

ARTVİN 05.07.2021, 09:35
Dağcılar 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlara Türk bayrağı astı

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar 3 gün süren yolculuğun ardından Türkiye’nin dördüncü yüksek zirvesine sahip Kaçkarlar’a çıkmayı başardılar.

Rize Verçenik Dağcılık Kulübü ve İzmir Bostanlı Dağcılık Kulübü organizasyonunda, İstanbul, İzmir, Isparta ve Rize illerinden gelen 17 dağcı, 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlara çıkarak Türk bayrağını ve Atatürk posterini dalgalandırdılar. Üç gün süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan ekip, daha sonra dönüş için yola koyuldular.
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