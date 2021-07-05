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Dağcılar 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlara Türk bayrağı astı
Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar 3 gün süren yolculuğun ardından Türkiye’nin dördüncü yüksek zirvesine sahip Kaçkarlar’a çıkmayı başardılar.
ARTVİN 05.07.2021, 09:35
Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar 3 gün süren yolculuğun ardından Türkiye’nin dördüncü yüksek zirvesine sahip Kaçkarlar’a çıkmayı başardılar.Rize Verçenik Dağcılık Kulübü ve İzmir Bostanlı Dağcılık Kulübü organizasyonunda, İstanbul, İzmir, Isparta ve Rize illerinden gelen 17 dağcı, 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlara çıkarak Türk bayrağını ve Atatürk posterini dalgalandırdılar. Üç gün süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan ekip, daha sonra dönüş için yola koyuldular.