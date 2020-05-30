Bir ay covid-19 vakası görülmeyen Artvin'de korkutan gelişme

Türkiye’de ilk karantinanın uygulandığı ilçe olan Borçka’da uzun sürenin ardından pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı.

Önceki hafta içerisinde Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişide corona virüsü tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri 63 kişiyi karantinaya aldı.

”YAPMAMIZ GEREKENLER ÇOK BASİT”

Borçka Belediye Başkanı Orhan Ercan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

1 aydır vaka görülmemişti. Havaların ısınmasıyla dışarıdan göç de almaya başladık. İl dışından cenazeler geliyor. Bununla birlikte gelen virüs vakaları da oluşabiliyor. Şu ana kadar 5 vakamız var, 60 üzerinde vatandaşımız da karantinada.

* Yapmamız gereken çok basit. Bir maskemizi takacağız, iki sosyal mesafe dikkat edeceğiz. Üç, hijyen ve kurallarına temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Bu konulara dikkat ettikten sonra bu vakayı da atlatacağız.

İl dışından gelen vatandaşlara da çağrıda bulunan Orhan, ”Tabii ki burası sizin de memleketiniz, buyurun gelin. Fakat geldikten sonra 14 günlük izolasyon kuralına mutlaka uyalım” dedi.