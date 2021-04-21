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Artvin’in Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

ARTVİN 21.04.2021, 15:59
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Arıklı mahallesinde Birol Alkan’a it müstakil evde yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması facianın önüne geçmiş oldu. Yanan evde ekiplerce soğutma çalışması devam ediyor.
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