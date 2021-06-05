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Artvin’de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 2 saniye içinde iki araç çarptı

Artvin’de yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, 2 saniye içinde iki farklı araç çarptı. İlginç kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARTVİN 05.06.2021, 13:04
Artvin’de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 2 saniye içinde iki araç çarptı

Artvin’de yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, 2 saniye içinde iki farklı araç çarptı. İlginç kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin merkez Miralay Şükrübey caddesinde bir yaya yolun karşısına geçmek için aniden yola atladı. Dikkatsiz yaya önce sol tarafından gelen araç çarptı, daha sonra çarpmanın etkisiyle savrulan yayaya bu kez diğer yönden gelen aracın çarptı. Sekerek yolun kenarına gecen yayaya, 2 saniye içinde iki aracın çarpığı görüntüler MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı.
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