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Artvin’de jandarmadan operasyon

Artvin İl Jandarma komutanlığı tarafından bir şahıssa ait ikamette yapılan baskında çok sayıda suç aleti ele geçirilerek şahsın telefon ve bilgisayarlarına el konuldu.

ARTVİN 06.09.2021, 14:45
Artvin’de jandarmadan operasyon

Artvin İl Jandarma komutanlığı tarafından bir şahıssa ait ikamette yapılan baskında çok sayıda suç aleti ele geçirilerek şahsın telefon ve bilgisayarlarına el konuldu.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında merkeze bağlı Kalburlu köyünde ikamet eden Y.Ç. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda soruşturma ile ilgili olduğu değerlendirilen 1 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet ruhsatız tabanca ve bu tabancaya ait 23 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet silah gövdesi, 55 adet 7,62 milimetre çapında, 17 adet 8,57 milimetre çapında fişek ve fişek dolumun da kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Aramada ele geçirilen malzemelerin tamamına el konulurken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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