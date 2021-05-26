banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan Soylu'ya destek!
Erdoğan'dan Soylu'ya destek!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor!
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Ümit Özdağ adliyede
Ümit Özdağ adliyede

Artvin ormanlarında gençleştirme çalışmaları devam ediyor

Yüzde 57’si ormanlarla kaplı Artvin’de ormanları gençleştirme çalışması devam ediyor.

ARTVİN 26.05.2021, 11:46
Artvin ormanlarında gençleştirme çalışmaları devam ediyor

Yüzde 57’si ormanlarla kaplı Artvin’de ormanları gençleştirme çalışması devam ediyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Şavşat Orman İşletme Müdürlüğünde tarafından 2020 yılında yapılan Tabii Tensil (Doğal Gençleştirme) çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Ladin ağacındaki bol tohum yılında yapılan çalışma sonucunda yoğun şekilde çimlenmeler gözlendi.
Yorumlar (0)
24°
açık