Arhavili gazeteciden örnek davranış

Hayati Akbaş

ARTVİN - Arhavi’de son yağan aşırı yağmurlar sonrası Kaprise deresinin taşarak Boğaziçi mahallesini sular altında bırakmış ve birçok ev ve bine da hasar meydana getirmişti.

Arhavi’li Gazeteci Gökhan Numanoğlu ’da bu sel baskınından dolayı hasar tespiti başvurusunda bulunmuş ve bundan dolayı kendisine 10 bin TL hasar ödemesi yapılmıştı. Gökhan Numanoğlu daha sonra ailesi ile bir araya gelerek kendisine ödenen 10.000 TL’yi bağışlama kararı almışlardı.

Gökhan Numanoğlu Manavgat’ta meydana gelen orman yangınında ciddi hasar meydana gelen bölgelerin fidanlımasın da kullanılmak üzere ilgili kuruma bu 10 bin TL’yi bağışlama kararı aldı. Numanoğlu “Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen yangınlar Ülkemiz insanları gibi beni ve ailemi de çok üzdü. Orada canlar ve ormanda yaşayan canlıların hayatlarını kaybetmesi bizleri çok üzdü ve bizde böyle bir karar verdik. Evimizde oluşan hasarı biz bir şekille gideririz ama aradaki hasarı gidermek biraz zor olacağından bizimde hasarı gidermede bir katkımız olsun istedik. Gönlümüz rahat” açıklaması yaptı.

VALİ VE DEFTERDARDAN TEŞEKKÜR

Haberin duyulması ardından Gökhan Numanoğlu’nu telefonla arayan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Numanoğlu’nu örnek davranışı için tebrik ederek, ümit ederim ki bu olay diğer duyarlı vatandaşlarımız için örnek olur ve devamı gelir” dedi.

Artvin Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek’te Numanoğlu’nu da arayarak örnek davranışı için teşekkür etti.