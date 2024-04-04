İlçede yapılan 31 Mart Yerel Seçim sonrası Cumhuriyet Halk Patisi’nin adayı Barış Demirci bin 954 oy alırken, AK Parti’nin adayı Mustafa Demirkıran bin 918 oy aldı. Sonuçların ardından AK Parti ilçe teşkilatı belediye başkanlığı seçimlerine itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını talep etti. İlçe Seçim Kurulu, sandık sonuç tutanaklarının incelenmesinin ardından oyların yeniden sayılması kararını aldı. Yeniden sayılan oylarda AK Parti ve CHP arasındaki 47 oy farkı Barış Demirci’nin lehine artarak 48’e çıktı.

Öte yandan CHP Belediye Başkanı seçilen Barış Demirci, 15 yıldır AK Parti tarafından yönetilen Yusufeli Belediyesi’ne Cuma günü Yusufeli Adliyesinden mazbatasını aldıktan sonra başkanlık etmeye başlayacak.