Arnavut kökenli iş insanları tarafından Bursa’da kurulan ve emin adımlarla büyüyen Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD), görkemli törenle kuruluşunun birinci yıldönümünü kutladı.BURSA (İGFA) - ARNİAD’ın birinci kuruluş yıldönümü etkinliği Heybeli Otel’de geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe; AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gökhan Dinçer’in yanı sıra üyeler ve misafirler katıldı.

Kuruluş yıldönümü etkinliğinde misafirlere hitap eden ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen, Bursa’nın Balkan ve Rumeli kökenli vatandaşların yoğunlukla yaşadığı bir şehir olduğuna dikkat çekti. Biçen, “Biz de İzmir’den, İstanbul’dan, Manisa’dan ve daha pek çok ilden üyelerimizle yaptığımız istişareler neticesinde derneğin Bursa’da kurulmasına karar kıldık. Bugün de kuruluşumuzun üzerinden geçen birinci yılı, hep beraber kutluyoruz. Mutluyuz, gururluyuz” dedi.

“Her bir üyemiz bize değer ve güç katıyor”

Her üyenin ARNİAD’a değer ve güç kattığına dikkat çeken Gökhan Biçen, Bu değer ve güçle birlikte başarıyla ve kurumsallaşma noktasında attığımız adımlarla bir yılı geride bıraktık. Önümüzde gidecek daha çok yolumuz var. Emin ve sağlam adımlarla geleceğe yürüyoruz. Hedefimiz, ARNİAD’ın adını nasıl ki bu kadar sürede hem yerelde hem genelde duyurduysak, artık uluslararası arenada daha fazla duyurmak. Bunu başaracağımıza inancımız tam” ifadelerini kullandı.

“Ülkemize ve şehrimize daha fazla katma değer sağlayacağız”

ARNİAD’ın gelecek günlerde adından daha fazla bahsettireceğinin altını çizen Başkan Biçen, “Planlarımız hazır, hedefimiz belli. Hem şehrimize, hem ülkemize hem de üyelerimize katma değer sağlayacak işleri kısa sürede hayata geçirmeye başlıyoruz. Üyelerimizden, bizlerle hangi konuda olursa olsun fikirlerinizi çekinmeden paylaşmasını isteriz. Sizlerle güçlüyüz demiştim ya, sizlerle geleceğe yürüyeceğiz. Her birinizin fikri bizim için önemli. Bugün aramıza katılan tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen’in yaptığı açılış konuşmasının ardından geceye katılan AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gökhan Dinçer de birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Cengiz Ateş sahne aldı

Yeni üyelere üyelik beratlarının da verildiği gecede Zafer Halk Oyunları Derneği halk oyunları ekibi de yöresel ezgiler eşliğinde bir gösteri yaptı. Gecede ayrıca pop müziği sanatçısı Cengiz Ateş de sahne aldı. Hem Türkçe hem Arnavutça şarkılar seslendiren Cengiz Ateş’in performansıyla geceye katılanlar eşsiz bir müzik ziyafeti yaşadı.