banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Vali Öner’den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurban Bayramı dolayısıyla, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte şehit aileleri ve gazi ziyaretinde bulundu.

ARDAHAN 11.07.2022, 10:56
Vali Öner’den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurban Bayramı dolayısıyla, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte şehit aileleri ve gazi ziyaretinde bulundu.

Ardahanlı Şehitler İlhami Görmüş ve Engin Türe’nin aileleri ile Kıbrıs Gazisi Nedim Morkoç’u ziyaret eden Vali Öner, aile fertleriyle bir süre görüşüp, bayramlarını tebrik etti.

Şehit ve Gazi aileleri ile bir süre görüşen Vali Öner, şehitlerin ailelerinin kıymetli bir emanet olduğunu belirterek, “Sizler, bize şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman Şehit ailelerimiz ve Gazilerimize kapımız, gönlümüz açıktır. Şehitlerimizin, ahirete intikal eden Gazilerimiz ve hayatta olan Gazilerimizin, devletimiz ve milletimizin gönlünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Allah sizlere başka kederler yaşatmasın. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, Gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu