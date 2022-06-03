Vali Öner, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşup, sorun ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyor

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyor.

Köy ziyaretleri çerçevesinde beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte Yaylacık, Kocaköy, Alagöz ve Meşedibi köyüne giden Vali Öner, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet ederek, köylerle ilgili sorun ve talepleri dinledi.

Vali Öner, devlet imkanları ile ulaştırılan hizmetlerle köylerde yaşayan vatandaşların yaşam standardını yükseltmek için gayret ettiklerini belirterek, bugün de köylerimizin sorun ve sıkıntısını yerinde dinlemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Sorun ve talepleri dinleyen Vali Öner, ilgili kurum müdürlerine bu sorun ve taleplerin değerlendirilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

Kentin temel geçim kaynaklarının başında gelen tarım ve hayvancılığın ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkıları olduğunu belirten Vali Öner, bu konuda tarım ve orman müdürlüğünün vatandaşları bilgilendirici faaliyetlerde bulunacağını, vatandaşların da tarım ve orman il müdürlüğü ile irtibat halinde olmalarının faydalı olacağını ifade etti.

Vali Hüseyin Öner, ziyaretler çerçevesinde Meşedibi köyü okulunu ziyaret ederek, öğretmenlerle toplantıda bir araya geldi.

Köy ziyaretlerinde Vali Hüseyin Öner’e; İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutan Vekili Yavuz Köse, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, İl Müftü Vekili Celal Kartal, Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammet Fatih Cineviz , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, SYDV Müdürü Adem Demirci, İl İdare ve Denetim Müdür Vekili Tülin Gökdemir, ARAS Elektrik İl Koordinatörü Vekili Şahin Ponbe, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Turan Yıldız eşlik etti.