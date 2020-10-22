Posof’ta caddeler genişletiliyor
TARİHİ ESKİ ANCAK YERLEŞİMLERDE PROJESİZ OLDUĞU İÇİN SOKAK VE CADDELERİN YETERLİ OLMADIĞI İÇİN POSOF’TA BELEDİYE BAŞKANI CAHİT ULGAR, AÇTIĞI YENİ YOL VE YAPILAN KALDIRIM ÇALIŞMALARI İLE İLÇEYE MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIYOR.
Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı tarihi şehir Ardahan’ın Posof ilçesi yeniliklerle tanışmaya devam ediyor.
Tarihi eski ancak yerleşimlerde projesiz olduğu için sokak ve caddelerin yeterli olmadığı için Posof’ta Belediye Başkanı Cahit Ulgar, açtığı yeni yol ve yapılan kaldırım çalışmaları ile ilçeye modern bir görünüm kazandırıyor.
Posof Hükümet konağı bahçesinin yanındaki yol çok dar olduğu için duvarlar yıkılarak yol genişletildi. Hemen yanındaki Posof Anadolu Lisesinin bahçesinde açık hava tribünü yaptırıldı. Yayla yolu denilen ve TOKİ evlerinin yapıldığı mekâna ulaşım sağlayan yol da bazı evler den dolayı dar olduğu için evler yıkılarak cadde genişletildi. Yine çalışmaların devam ettiği Kayabaşı mevkiinde ki yol çalışmalarında tek geçit şeklinde olan yol genişletilerek 10 metreye çıkarıldı.
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