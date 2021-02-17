Posof Kaymakamı Murat Mete Kovit aşısını yaptırdı

Posof İlçe Kaymakamı Murat Mete Posof Devlet Hastanesi’nde aşısını yaptırdı.

Aşılamalar başladığı günden bu güne kadar ilçe genelinde 600 kişiye Kovit aşısı yapıldı. Alınan randevular ile aşı günü gelen vatandaşlar hastaneye gelerek aşılarını yaptırıyorlar. Hastaneye gelemeyenler için de görevliler vatandaşların evlerine giderek aşılarını evinde yapıyorlar.

Sağlık görevlilerinin sıkı bir şekilde çalışmaları vatandaşları memnun ediyor. Vatandaşlar randevu almak için aranan 182 numaranın sürekli meşgul olduğu için randevu almakta sıkıntı yaşandığını belirterek çözüm üretilmesini istediler. Yaşlı olup ta randevu alamayan vatandaşlara da hastanedeki görevliler sağlık özel hattından randevu alarak yardımcı oluyorlar.