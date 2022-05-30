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Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı
Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip orta Okulunda spor salonunda eğitim gören Tekvandocular için Kuşak terfi imtihanı yapıldı.
ARDAHAN 30.05.2022, 11:46
Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip orta Okulunda spor salonunda eğitim gören Tekvandocular için Kuşak terfi imtihanı yapıldı.
Antrenör ve öğretmen Yunus Bakan eğitiminde ki sporcuların kuşak imtihanına antrenör Halil İbrahim Ataman ve ilçe Gençlik ve Spor müdürü Erhan Yılmaz da katıldılar.
Sadece ilk ve Ortaokul öğrencilerinin katıldığı tekvando kursunda ki imtihanda ilkokul öğrencilerinin sergilediği performans velileri de sevindirdi.