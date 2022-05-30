banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022

Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip orta Okulunda spor salonunda eğitim gören Tekvandocular için Kuşak terfi imtihanı yapıldı.

ARDAHAN 30.05.2022, 11:46
Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip orta Okulunda spor salonunda eğitim gören Tekvandocular için Kuşak terfi imtihanı yapıldı.

Antrenör ve öğretmen Yunus Bakan eğitiminde ki sporcuların kuşak imtihanına antrenör Halil İbrahim Ataman ve ilçe Gençlik ve Spor müdürü Erhan Yılmaz da katıldılar.

Sadece ilk ve Ortaokul öğrencilerinin katıldığı tekvando kursunda ki imtihanda ilkokul öğrencilerinin sergilediği performans velileri de sevindirdi.

Yorumlar (0)
26°
açık