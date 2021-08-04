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Kendiliğinden yetişen 23 bin 800 kök kenevir bitkisi imha edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde 23 bin 800 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

ARDAHAN 04.08.2021, 15:38
Kendiliğinden yetişen 23 bin 800 kök kenevir bitkisi imha edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde 23 bin 800 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Asmakonak Köyü Eski Değirmen mevkiinde jandarma ekipleri tarafından narkotik tespit ve değerlendirme planı çerçevesinde icra edilen çalışmalar neticesinde arazide kendiliğinden yetişmiş, boyları 1 ve 1.5 metre arasında değişen 23 bin 800 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Talimatlar doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibince yapılan incelemede kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetiştiği ve herhangi bir bakımın yapılmadığı belirlendi.

Kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri nezaretinde sökülerek yakılmak suretiyle imha edildi.
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