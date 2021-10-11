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Kendiliğinden yetişen 11 bin 812 kök kenevir imha edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen 11 bin 812 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

ARDAHAN 11.10.2021, 09:59
Kendiliğinden yetişen 11 bin 812 kök kenevir imha edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen 11 bin 812 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Söğütlükaya ve Çakırkoç köyü bölgesinde jandarma ekipleri tarafından narkotik gezi planı çerçevesinde icra edilen çalışmalar neticesinde arazide kendiliğinden yetişmiş vaziyette boyları 0,5 metre ile 2 metre arasında değişen 11 bin 812 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verildi.

Talimatlar doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibince yapılan incelemede kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetiştiği ve herhangi bir bakımın yapılmadığı belirlendi. Söz konusu kenevir bitkileri imha edildi.

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