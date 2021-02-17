Kekin içinden uyuşturucu çıktı

Ardahan’da polisin durdurduğu şahısların üzerlerinde ve çantalarında, kekin içine saklanmış 63 gram eroin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kura Caddesi üzerinde denetim yaptı. Denetimler sonucunda durdurulan S.S ve N. S. isimli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada;

Kek poşetlerinin içine gizlenmiş halde, her biri ortalama olarak 2 gram gelen 30 paket halinde toplamda 63 gram ağırlığında eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan iki kişinin adli işlemleri devam ediyor.