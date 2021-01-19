Jandarma EBA’dan öğrencilere trafik dersi verdi

Ardahan’da jandarma trafik timince öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve ZOOM üzerinden trafik eğitimi verildi.

Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından verilen trafik eğitimi, korona virüs nedeniyle uzaktan verilmeye başlandı. EBA Destek Noktasında düzenlenen eğitime katılan öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, çocuklara küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturacak eğitimleri sürdürüyor. Jandarma Trafik ekipleri, 4 farklı okulda 117 öğrenciye, EBA ve ZOOM programı üzerinden trafik eğitimi verdi. Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, emniyet kemerinin önemi, çocukların anne ve babalarının uymaları gereken trafik kuralları anlatıldı.