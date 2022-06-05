Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergi Açılışı yapıldı

Ardahan’da "Hayat Boyu Öğrenme Haftasıı’ çerçevesinde sergi açılışı yapıldı.

Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

El sanatları ve yöresel ürünlerden oluşan yılsonu sergisinin açılışı Vali Hüseyin Öner, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kurum müdürleri, usta öğreticiler ve kursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışın ardından folklor ve Kafkas halk dansları gösterisi ile müzik dinletisi sunuldu. Köylerde açılan okuma-yazma kurslarına katılarak birinci kademe kursu başarı ile tamamlayan kadınlara belgeleri verildi. Vali Hüseyin Öner daha sonra, beraberindekilerle birlikte Halk Eğitim Merkezleri kurslarında elde edilen çeşitli el sanatları ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. Ürünlerin hepsinin büyük anlam ve değer taşıdığını belirten Vali Öner, Halk Eğitim yetkililerine, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Öner programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımızca hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetleri aracılığıyla; bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Halk Eğitim Müdürlükleri ülkemizde hayat boyu öğrenme etkinliklerini, yaygın eğitim faaliyetlerini en geniş olarak ve en geniş kitlelere hitaben uygulayan kurumlarımızın başında geliyor. Çok değişik konularda kurslar düzeliyoruz. Sosyo-kültürel hayatı geliştiren, toplumu eğiten, teknolojik konularda kapasite geliştiren kurslarımız, sportif branşlarla ilgili kurslarımız ve müzik, sanatsal faaliyetlerimizden, giyim, kuşam, el becerilerini geliştirici kurslar, meslek kazandırıcı eğitim faaliyetlerine varıncaya kadar değişik konulardan ve geniş bir yelpaze de kurslarımız oluyor.

Bununla birlikte; gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlama konusunda da ciddi emeklerimiz var. Okullarımızdaki eğitim destekleyici kurslarımızla ve özellikle okullar hayat olsun projesi çerçevesindeki eğitim faaliyetlerimiz ve gençlerimizi zihinsel ve bedensel açıdan geliştiren sportif etkinliklerimizle ülkemizin, geleceği olan gençliği eğitmede, onları daha donanımlı hale getirmede gereken gayret ve çabayı gösteriyoruz. Kadınlarımızın eğitiminde Halk Eğitimlerin yine önemli bir fonksiyon üstlendiğini görüyoruz. Çağdaş toplumlar, kadınlarına değer veren, onları toplumsal hayata, üretime katan toplumlardır. Şimdi burada da daha ziyade Ardahanlı Hanımların ürettiği elişi, göz nuru emeğin motif olduğu, desen olduğu başarılı çalışmaları göreceğiz. Geniş anlamda örgün eğitimi tamamlayan, eğitime süreklilik kazandıran eğitim programlarımızı, Halk Eğitimler fedakârlık yaparak yerine getiriyor. Halk Eğitim Müdürlüklerimiz başta olmak üzere, Cumartesi, Pazar, mesai bitti demeden, gece-gündüz halkın hizmetinde olan tüm yaygın eğitim kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu sene kurs sayımızı arttırdık, kurslarımıza katılan kursiyer sayısında da ciddi bir artış var. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında 26 okuma yazma kursu, 105 mesleki ve teknik kurslar ve 150 genel kurslar olmak üzere toplamda 281 kurs açtık ve 6379 kişi bu programlara kursiyer olarak katıldı. Bu kursiyerlerin 2.779’u erkek, 3.600’ü ise kadınlardan oluşuyor. Yani %56,45 oran ile Ardahan’da kadınların kurslara katılım oranının erkeklere oranla daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da Halk Eğitim çalışanlarımızın fedakârlığı ile oluyor. Arkadaşlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizi de tebrik ediyorum. Sabırla programları takip ettiler. Hayat oyu Öğrenme Haftamızın hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.”