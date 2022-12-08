ÇMYO öğrencilerinden ulusal hane ziyareti

Çıldır Meslek Yüsek Okulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri “Ulusal hane ziyaretleri "saha çalışması gerçekleştirdi.

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çıldır Meslek Yüksek Okulu arasında 13.10.2022 tarihinde kurumlar arası yapılan ikili anlaşma ile “ Ulusal Hane Ziyaretleri” saha çalışmasının Çıldır MYO Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri ile birlikte yürütülmesi karalaştırılmıştı.

Çıldır MYO Sosyal Hizmetler bölümü öğrencilerinin görev aldığı “ Ulusal Hane Ziyaretleri” ile uzman personeller ev ev dolaşarak ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sundu. Yapılan görüşmelerde hanelerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarının tespit edilmesi amaçlandı.

Çıldır Meslek Yüksek Okulu müdürü Öğretim görevlisi Dr. Ömer Cenap Özdemir konu hakkında yapmış olduğu açaıklamada “ Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çıldır Meslek Yüksek Okulumuz arasında kurduğumuz sıkı kurumsal ilişkilerin neticesinde; Sosyal Hizmetler bölümü öğrencilerimizin mesleki alanlarına katkıda bulunacak, tecrübe ve deneyim kazanmalarını sağlayacak etkinliklerin sürekli devam etmesi yönünde karar aldık. Bu tarz eğitici ve öğretici etkinliklerin öğrencilerimize pozitif katkılarını ve derslerdeki başarılarına da doğrudan yansıdığını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

Çıldır MYO öğrencileri ve uzman personellerce yapılan görüşmelerde hanelerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlayan sorular soruluyor. Sorular sosyal yardım ihtiyaçları, aile danışmanlık ve eğitim ihtiyaçları, engelli veya yaşlı bireylere yönelik ihtiyaçlar, çocuk, kadın, şehit yakını, gazi hizmetlerine yönelik ihtiyaçlar gibi başlaıklarda toplanıyor. Bu sorular ile ailelerin tüm ihtiyaçları tespit edilmekte, her hangi bir ihtiyacı yoksa ihtiyaç halinde destek alabileceği kamu kurum ve kuruluşları hakkında bilgiler veriliyor.