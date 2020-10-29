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Çıldır’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI COVİD-19 VİRÜSÜ SEBEBİYLE KISITLI KATILIMCI İLE KUTLANDI
ARDAHAN 29.10.2020, 13:12
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Covid-19 virüsü sebebiyle kısıtlı katılımcı ile kutlandı.
Çıldır Kaymakamlığı önünde gerçekleşen kutlama törenine, Çıldır Kaymakamı Alper Taş Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Tabu Komutanı Ercan Özcan Kurum Amirleri, Siyasi Parti ve STK temcileri, öğrenmenler ve İlçe halkı katıldı.
Pandemi nedeni ile sosyal mesafe aralıklarına uyularak gerçekleştirilen törende Türkiye Cumhuriyeti devleti adına tebrikleri, Alper Taş kabul ederek günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından resmi geçit töreni ile kutlamalar son buldu.
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