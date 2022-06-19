banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı

Başkan Demir’den Babalar Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkan Faruk Demir, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

ARDAHAN 19.06.2022, 12:51
Başkan Demir’den Babalar Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkan Faruk Demir, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi ve şefkati evlatlarından hiçbir zaman esirgememiş ve bu yüzden evlatları tarafından daima örnek alınmışlardır. Ailesinin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden, başta babam Bayram Demir, olmak üzere tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum.”

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu