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Başkan Demir’den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANI FARUK DEMİR, 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI

ARDAHAN 21.10.2020, 16:01
Başkan Demir’den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında “Haberleşmenin önceliklerinden birisi olan basın çalışanları, vatandaşlarımıza zamanında ve tarafsız olarak bilgi aktarmakla beraber geleceğimize ışık tutmak, duyulmayanı duyurmakla birlikte, mesleğini bu görev ve sorumluluk bilinciyle ifa eden değerli gazetecilerimize sağlık ve esenlikler diler, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününüz kutlu olsun” dedi.

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