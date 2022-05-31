banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu
Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu
Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Rusya doğalgaz akışını yarın kesecek!
Rusya doğalgaz akışını yarın kesecek!

Ardahan’da 2 kaçak göçmen yakalandı

Ardahan’da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

ARDAHAN 31.05.2022, 09:09
Ardahan’da 2 kaçak göçmen yakalandı

Ardahan’da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak Köyündeki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Araçta bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık