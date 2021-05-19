Ardahan’da 19 Mayıs kutlaması

Ardahan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Ardahan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla valilik bahçesindeki Atatürk anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve öğrenciler katıldı.