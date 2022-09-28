AK Parti Ardahan ilçe başkanları depremzedeleri ziyaret etti

Ardahan AK Parti İl Başkanlığı Göle’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası harekete geçti. İlçe başkanları depremzedeleri ziyaret ederek, vatandaşların yanlarında bulundu.

AK Parti Ardahan İl Başkan Kaan Koç, deprem sonrası yaptığı açıklamada, “Göle - Balçeşme köyü merkezli 5.0 büyüklüğünde gerçekleşen deprem ile ilgili şu ana kadar can kaybı yaşanmamıştır. Ev ve ahırlarda hasar oluşmuştur. İlçe Belediye Başkanımız İlhan Gültekin, İlçe Başkanımız Sinan Karatay depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanlarında bulunmuşlardır. Ardahan AFAD, Erzurum AFAD, Kars AFAD ekiplerimiz hasar tespiti için depremden etkilenen köylerimizde çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Van AFAD ekipleri destek gerektiği halinde hazır beklemektedir. Meydana gelen depremin hemen ardında bölgeye Kızılay ekipleri ve beslenme araçları hareket etmiştir. Devletimizin bütün imkanlarıyla ilimizin her köşesinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için, kurumlarımız koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. İnşaat Mühendisi olarak ifade ediyorum ki; Göle fayı 33 km uzunluk ve 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir. Bu aşamada 4 büyüklüğüne varan artçı depremlerin gelişmesi beklenebilir. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın bu gece yığma, kerpiç evlerinde kalmaması önemlidir. İlgili kurumlarımız, teşkilatlarımız ve belediyelerimiz gerekli tüm desteği sağlamaktadır” ifadelerine yer verdi.