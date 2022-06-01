23 Şubat İlkokulda resim şenliği

Ardahan 23 Şubat İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenen Resim Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Çok sayıda Öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşen resim sergisinin açılışını Okul Müdürü Gürbüz Yıldız ve öğretmenler yaptı.

Törende konuşan Okul Müdürü Yıldız, ’’Dünya artık bir dönüşüm çağındadır ve bugün öğrenilen bilgiler, yarın eskimektedir. Dolayısıyla bireyler kendilerini sürekli geliştirmek ve yenilemek zorundadırlar. Hayat boyu öğrenme, insan yaşamının başlangıcından sonuna kadar devam edin bir süreçtir. Hayat boyu anlayışı, bireylerin toplumdaki değişim ve gelişim sürecine uyum sağlamalarını, istihdam için gerekli insan kaynağının teminini ve bu sayede ekonomik gelişmeyi desteklemektir. Eğitimde amaç çocuklarımızı ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek onları en iyi şekilde hayata hazırlamaktır. Resim Şenliğinde amacımız öğrenci ve velilerle daha kaliteli zaman geçirmenin yanında sosyal becerilerin farkında olma, kişinin hem kendi hem karşısındakinin duygularının farkında olmasını, anlayıp tanımlamasını ve duygularını yönlendirmesini amaçlıyor. Bu Resim şenliğimizi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gayretleri ile hazırladık. Öğrencilerimizin bütün yönleriyle gelişimlerini sağlamak için bu tür etkinlikleri tertip ediyoruz. Onların yüzlerindeki mutluluk bizlerinde mutlu olmasını sağlıyor’’ dedi.

Ailelerin katılımının da yüksek olduğu etkinlikte öğrenciler veliler ile birlikte resimler yaptılar. Ayrıca okul öğrencilerin hazırladıkları müzik ziyafeti beğeniyle izlendi.