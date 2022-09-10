2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde Ardahan’da alınacak tedbirler açıklandı

12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi amacıyla, alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri konulu toplantı Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ardahan Valiliği ile diğer kamu kurumlarının temsilcileri, yeni eğitim sezonunun sağlıklı şekilde başlaması için Vali Hüseyin Öner başkanlığında Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda okulların açılacağı ilk günlerde trafikteki yaşanılacak problemler gündemdeydi.

İçişleri Bakanlığının 2022-2023 Eğitim öğretim yılında alınacak asayiş, trafik tedbirleri genelgesi doğrultusunda, gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, ilgili kurum amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme sunumlarının ardından toplantıda; yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, yine öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, okul yakın çevresinde ve dışında bulunan mekânlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetlerinin artırılması, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarının önlenmesi konuları görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Öner, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının Ardahan’da güvenli bir şekilde geçmesi noktasında üzerine sorumluluk düşen tüm birimlerin gereken tedbirleri aldığını belirterek yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.